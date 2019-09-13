SHOW TV muhabiri Akif Yaman'a saldıran Reynmen kimdir?

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, SHOW TV muhabiri Akif Yaman'ı darp ettiği ve tokat attığı haberleriyle gündeme geldi. Peki SHOW TV muhabiri Akif Yaman'a saldıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş kimdir? İşte Yusuf Aktaş'ın hayatına dair bilgiler...

REYNMEN LAKAPLI 'YUSUF AKTAŞ' KİMDİR?

Yusuf Aktaş, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınmaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulu'nda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi2ne yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çektiği küfürlü ve argo videolar ile gündeme gelmiştir.

Aktaş, Derdim Olsun ve Ela adlı şarkılarını da YouTube hesabından paylaşmıştır. Aktaş'ın Ela adlı parçasının klibinin Aynur Aydın'ın Yenildim Daima klibinden çalıntı olduğu ortaya çıkmıştır. Aynur Aydın'ın klibinin belli bölümlerinde kullanılan küvet ve akvaryum nesnelerinin Reynmen'in klibinde de yer aldığı ortaya çıkmıştır. Yusuf Aktaş, klibinin çalıntı çıkmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştır.

Akif Yaman

YouTube ve Instagram hesabından paylaşımlar yapan Reynmen, bu kez SHOW TV muhabiri Akif Yaman'ı darp ettiği ve tokat attığı haberleriyle gündeme gelmiştir.