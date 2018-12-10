10 Aralık Pazartesi akşamı Çukur’un yayınlanacak yeni bölümünde Cumali Koçovalı ile Halis Karataş’ın yolu sürpriz bir şekilde kesişecek. Cumali Koçovalı, “Şampiyon” filmini rekortmen jokey Halis Karataş ile birlikte izleyecek. Halis Karataş ve eşi Begüm Atman’ın ölümsüz aşk hikayesini anlatan “Şampiyon” Cumali Koçovalı ve Yıldız’ı derinden etkileyecek.
İlk kez bir dizi için kamera karşısına geçen Halis Karataş, ekiple hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Efsaneleşmiş bir aşkın ve başarının gerçek hikayesini konu alan “Şampiyon”, dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla sinemalarda...
İKİSİ BİR YOLA ÇIKTILAR, KİMSENİN HESAP EDEMEDİĞİ ŞEYLER OLDU!
Şampiyon yarış atı Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş, sahibi Özdemir Atman ve Bold Pilot’ın en sevdiği insan Begüm Atman’ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikaye “Şampiyon”. Sivas’ın köyünden, İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır. Yola, ikisinin de çok sevdiği birini, Begüm’ü, hayata bağlamak amacıyla çıkarlar; ama beklemedikleri bir şey olur: Koca bir topluma umut olurlar. 1990’ların ortaları. Türkiye’nin siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllar. Umutların neredeyse tükendiği o yıllarda halk katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlanır. Çünkü o insanlar kendilerini yarışın son metrelerinde bu ikilinin bulunduğu yerde hissederler: En geride. Ama bu kazanmayacakları anlamına gelmez. Çünkü yarış bitiş çizgisinde bitmektedir ve o çizgiyi ilk geçen Bold Pilot ve üstündeki Halis Karataş’tır.
ŞAMPİYON
Yönetmen: Ahmet Katıksız
Senaristler: Ahmet Katıksız, Serkan Yörük
Oyuncular: Eki̇n Koç (Halis Karataş), Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman), Fi̇kret Kuşkan (Özdemir Atman), Si̇bel Taşçıoğlu (Meral Atman), Ali̇ Seçki̇ner Alıcı (Hasan Karataş), Serkan Ercan (Yaşar), Erdem Akakçe (Mümin Çılgın), Sekvan Serinkaya (Gülağa), Merve Altınkaya (Zeynep Atman), Meli̇s Sezen (Esra Atman), Senay Dede (Lale Atman), Mert Deni̇zmen (Tuncay Uşaklı), Oğuz Kara (Erdi Karataş)
Konuk Oyuncular: Nurhan Özenen (Dr. Neşe), Burak Tamdoğan (Dr. Hakan), Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)
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