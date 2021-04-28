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Siber riskten korunmanın yolu sigortadan geçiyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB),sektörün düzenleyici kurumu SEDDK ile ortak hareket ederek, sigortacılığın dijitalleşmesi ve hizmet kalitesinin artması yönünde yoğun şekilde çalışıyor. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı: “Dijitalleşme ile hayatımıza giren siber riskleri en aza indirmek için sigortalanmak son derece önemli. Riskten korunmanın yolu sigortadan geçiyor.” dedi.   

Siber riskten korunmanın yolu sigortadan geçiyor
HABERTURK.COM

Sigortacılık sektörünün geliştirilmesi ve Türkiye ekonomisine katma değerinin artırılması yönünde 64 üye şirketiyle ve bağlı kuruluşlarıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Türkiye Sigorta Birliği (TSB),sektörün dijital dönüşümüne öncülük ediyor. TSB’nin yürüttüğü çalışmalar arasında dijitalleşme ve veri analitiği başlıkları öncelikli bir yere sahip. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigortacılığın dijitalleşme açısından gösterdiği performans sayesinde, pandemi sürecinde de hizmetlerine kesintisiz olarak devam ettiğinin altını çizdi. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigorta sektörünün dijitalleşme yolcuğu ve pandemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışmanın sigortacılığa getirdikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılının sigorta şirketleri için zor geçen bir sene olduğuna işaret eden Obalı, bu olumsuz duruma karşı, uzaktan çalışma altyapısının kurgulanması, çağrı merkezleri dâhil olmak üzere müşterilere uzaktan hizmet verilebilecek sistemlerin kurulması gibi dijitalleşmeyle birlikte gelen uygulamalar sayesinde hasar süreçlerinde hiçbir sorun yaşanmadığını, 44 Milyar TL tazminat üstlendiğini, üretim tarafında da yüzde 19’luk prim artışı gerçekleştiğini ve 2021 yılında da bu büyüme trendinin sürdüğünü belirtti.

İŞ SÜREÇLERİ HIZLANDI

Dijitalleşme sayesinde iş süreçlerinin hızlandığına dikkat çeken Obalı, “Örneğin görüntü tanıma (image recognition) özelliğiyle hasar tespit süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlandı. Fiziki tespite gerek kalmadan sigortalıların olası mağduriyetleri giderildi. Bu olumlu gelişmeler neticesinde sigortacılıkta dijitalleşmenin artırılması planlanırken, bu yolla hizmet kalitesinin standartları da yükselecek.” dedi.

Sigortacılık sektörünün, bankacılıktan sonra finans piyasalarındaki en önemli oyuncu olduğuna dikkat çeken Obalı, bu durumun sektör açısından atılacak bütün adımlarda yasal düzenlemeler gerektirdiğini ifade etti. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yakın ortak çalışmalar yürütmesinin, sektörün hem nicelik hem de nitelik olarak sağlıklı büyümesine imkân verdiğini belirten Obalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörün ilerlemesi açısından; evrak basımının ortadan kaldırılıp belgelerin tamamen dijital ortamda servis edilebilmesinin sağlanması, şirketlerin zorunlu bilgilendirmelerinin dijital ortamda yapılmasının önünün açılması, poliçe süreçlerinin dijitalleşmesi, ekspertiz raporlarının ve faturalandırma işlemlerinin bütünüyle dijitale aktarılabilmesi, e-devlet uygulamasında sigortacılık sektörünün yer alması ve bu platformda yapılacak tüm işlemlerin geçerli sayılması yıl içinde somut gelişmeler yaşanması beklenen konular arasında yer alıyor.”

E-DEVLET ENTEGRASYONU VE E-POLİÇE PROJESİ

Sigortacılık önemli ölçüde veri işleyen bir sektör olduğundan TSB, bu verilerin kamuoyunun yararına olacak şekilde değerlendirilmesinin önemi üzerinde duruyor. TSB’nin öncülüğünde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde veriyi daha iyi analiz edecek merkezi yapıların kurulması ve daha güvenli hizmetlerin sigortalılara sunulması için projeler tasarlandığını belirten Obalı, “Veri analitiği sayesinde trend analizleri yapılarak sigortalıların ihtiyacına olacak ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor” diye konuştu.

2020 yılında TSB bağlı kuruluşlarından SBM ile dijitalleşmeye dair iki önemli proje geliştirdi: E-devlet entegrasyonu ve E-poliçe projesi. E-devlet entegrasyonları sayesinde tüm sigortalılar poliçelerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyor. Bu bağlamda, deprem felâketine karşı DASK poliçelerinin e-devlet kapısı üzerinden düzenlenebilmesi sağlanırken aynı zamanda farklı sigortacılık ürünleriyle e-devlet üzerinden sunulan hizmetlerin genişletilmesi de planlanıyor. Bir diğer önemli proje olan e-poliçe ile basım ve gönderim maliyetlerinin azaltılarak daha çevreci bir yaklaşım geliştirilmesi planlanıyor. Sigortacılık sektöründe e-poliçe uygulamasına geçilerek 21 bin ağacın kesilmesi engellenecek ve çevre duyarlılığı açısından katma değerli bir çalışma ortaya koyulacak.

Siber riskten korunmanın yolu sigortadan geçiyor

Dijitalleşmenin sigortacılık sektörüne getirdikleri ve sektör açısından önemine değinen Obalı, “Dijitalleşme açısından gerçekleştirmeyi planladığımız daha birçok projemiz bulunuyor” derken, Avrupa’da yüzde 11 seviyelerinde olan dijitalde üretilen poliçe sayılarının, ülkemizde yüzde 3 dolaylarında olduğunu belirtti. Sigortalıların talebinin süreçlerin dijitalleşmesi yönünde olduğunu belirten Obalı, sektörün bu sese kulak vermesiyle, acentelerin dijitalleşmesi ve dağıtım kanallarının çeşitlendirilmesinin hızlandığını kaydetti. Obalı şöyle devam etti: “Dijitalleşme arttıkça yükselen siber risklerin de farkında olmak gerek. Dijitalleşmenin getirdiği yeni durumlar karşısında siber riskleri en aza indirmek için sigortalanmak son derece önemli. Riskten korunmanın yolu sigortadan geçiyor”.

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