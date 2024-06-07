Sibil Çetinkaya: Şükrü yurt dışında
Bir süredir Şükrü Özyıldız ile aşk yaşayan Sibil Çetinkaya, Bebek'teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin Özyıldız'ı sorması üzerine Çetinkaya, "Şükrü çekimleri için yurt dışında" yanıtını verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sibil Çetinkaya, arkadaşlarıyla birlikte Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Renkli elbisesini şeffaf topuklu ayakkabılarıyla kombinlediği görülen Sibil Çetinkaya'nın, yanında sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın yer almaması dikkatlerden kaçmadı.
"ŞÜKRÜ YURT DIŞINDA"
Sibil Çetinkaya, basın mensuplarının Şükrü Özyıldız'ı sorması üzerine "Şükrü çekimleri için yurt dışında" yanıtını verdi.
Öte yandan Şükrü Özyıldız, birkaç gündür Fransa'da bulunuyor.