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HaberlerGündemSIFIR VAKA! Son dakika: Turizm cenneti Çeşme'de koronavirüs vakasına rastlanmadı
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Turizm cennetinde sıfır vaka!

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, dün itibariyle koronavirüs vakasına rastlanmadığı belirtildi. Turizmciler ve esnaf, tatilcileri Çeşme'ye davet etti. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Çeşme ile gurur duyuyoruz. Çeşme'nin güvenli bir belde olduğu artık kanıtlanmış oldu. Çeşme gibi önemli bir turizm destinasyonu artık 'sıfır vaka' sloganını kullanacak" dedi

SIFIR VAKA! Son dakika: Turizm cenneti Çeşme'de koronavirüs vakasına rastlanmadı
Turizm cennetinde sıfır vaka!
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DHA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan İzmir'in, 46 bin 350 nüfuslu Çeşme ilçesinde Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre dün itibariyle koronavirüs vakasına rastlanmadığı belirtildi.

"ÇEŞME GÜVENLİ BİR BELDE"

DHA'da yer alan habere göre açıklamada; "Yasaklar kalktı, nereye gitsek diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı" ifadeleri yer aldı. Çeşme'deki vaka sayısının sıfırlanmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, "Çeşme ile gurur duyuyoruz. Çeşme'nin güvenli bir belde olduğu artık kanıtlanmış oldu" dedi.

"BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI"

Pandemi nedeniyle ikinci konutlarına gelenlerle Çeşme'de nüfusun artmasına rağmen vaka sayısının sıfırlandığına dikkat çeken Demir, "Çeşme'ye ciddi bir akın var. Bugünlerde Çeşme'de yaşayan ve tatil yapan 350 bin kişi var. Buna rağmen vakanın sıfır olması çok sevindirici. Çeşme'de yaşayanlar koronavirüsle ilgili ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Geçen yıldan beri Çeşme'de koronavirüs ile ilgili sürekli eğitimler verildi. Turizm personelinin yüzde 90'ı aşılandı. Çeşme'de bütün tedbirlerin alındığını görüyoruz. İlçede bundan önceki tarihlerde de vaka sayısı oldukça azdı. Bu güvenli bölge artık devletimiz tarafından da kesinleştirildi. Çeşme gibi önemli bir turizm destinasyonu artık 'sıfır vaka' sloganını kullanacak" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER İÇİN ÜMİTLİYİZ"

Çeşme Alaçatı'da dondurma satışı yapan esnaflardan Ahmet Bağcı, "Çeşme'de artık koronavirüs diye bir şey kalmadı. Tüm müşterilerimizi buraya bekliyoruz. Vatandaşlarımız çok dikkatliydi. Bütün önlemler alındı. Herkes üzerine düşeni yaptı. Vatandaşlar rahatlıkla Çeşme'ye gelebilirler. İnsanlar bir ümitle yaşar. Biz önümüzdeki günler için ümitliyiz. Çeşme önümüzdeki günlerde çok kalabalık olacak. Bütün esnafın yüzü gülecek" dedi.

"AKILLI DAVRANDIK"

Belediyenin gerekli önlemleri aldığına dikkat çeken, Çeşme'de takı satışı yapan Serdar Türel, "Temizlik çalışmaları oldukça iyiydi. İnşallah güzel bir yaz geçireceğiz. Çeşme halkı çok tedbirli davrandı. Yasaklara uyuldu, böylelikle vaka sayıları sıfıra düştü. Bence akıllı davrandık. Vatandaşlarımız buraya gelsinler ancak yine dikkatli olmaya devam etsinler" diye konuştu.

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