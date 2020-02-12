Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Hastalık ve Sağlık branşının 2019 yılı Aralık ayı sonu verilerine göre sıralamada üst sıralarda yer alan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, söz konusu branşın acenteler için de büyük önem taşıdığını vurguladı: “Sektörde uzun zamandır yoğun olarak trafik sigortası konuşulmaktadır. Oysa artık trafik sigortasının yanında farklı branşları da konuşmamız ve oto dışı branşlara yatırım yapmamız gerekiyor. Her dönem söylenen ve gerçekliğini asla yitirmeyecek bir söylem olsa da, acentelerin sürdürülebilirliklerini ancak oto dışı branşlara yatırım yaparak sağlayabileceklerini belirtmeye devam edeceğim. Oto sigortaları, hasar frekansı ve hasar yapıları yüksek ürünlerdir. Oto sigortası ürünlerinin diğer sigorta ürünlerine göre satışı daha kolay, ancak bu ürünler acentelerin hasar frekansını ve hasar prim oranlarını artıran sonuçlara yol açabilmektedir. Dengeli portföy yapısına sahip olan acentelerin ise faaliyetlerini sürdürebilmesi her zaman çok daha kolay olmuştur. Oto dışı branşları içerisinde yatırım yapılması gereken en önemli ürünlerden biri de şüphesiz sağlık sigortası ürünleridir” şeklinde konuştu.

ÜÇ FARKLI ÜRÜN

Acentelerinin sağlık alanında büyümesi için her türlü desteği verdiklerini dile getiren Pamukçu, sözlerine şöyle devam etti: “Türk Nippon Sigorta, sağlık branşında hız kesmeden büyüyor. Türk Nippon Sigorta olarak, acentelerimizin motivasyonunu yüksek tutmayı ve gerçekleştirdiğimiz kampanyalarımızda acentelerimizin portföy dengesini sağlamalarına destek olmayı hedefliyoruz. Sağlık branşında sunduğumuz ürünleri kampanyalarımızda da ön plana çıkartıyoruz. Ürünlerimiz hakkında acentelerimizi detaylı olarak bilgilendiriyor ve bu alanda daha donanımlı olmalarına destek oluyoruz.”

Türk Nippon Sigorta olarak sağlık alanında 3 farklı ürün sunduklarını ifade eden Pamukçu, “Yabancı uyruklular için sunduğumuz ‘Sağlığım Sizde’, Medical Park işbirliğiyle geliştirdiğimiz tamamlayıcı sağlık sigortası ürünümüz ‘Sağlığınız Bizde’ ve standart tamamlayıcı sağlık sigortamız ‘’Türk Nippon Sigorta Standart Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ile piyasada yer alıyoruz” dedi.

80 YAŞA DA GÜVENCE

Medical Park işbirliğiyle piyasaya sunulan tamamlayıcı sağlık sigortaları ‘Sağlığınız Bizde’ hakkında bilgi veren Pamukçu, “Bu ürünümüz, sektörde devrim niteliğinde bir ürün. 80 yaş dahil, SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabiliyor. SGK tarafından kapsam altına alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan herkes bu üründen yararlanabiliyor. Ayrıca, bu ürünümüzde sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıklarıyla ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları da kapsam dahilinde ödeniyor. Yatarak yapılan tedaviler, poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde yüzde 100 ödeniyor. Ayakta yapılan tedavilerdeyse, yılda 8 adet doktor muayenesi ve buna bağlı diğer teminatlar poliçe tarafından karşılanıyor” diye konuştu.

ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK, DİŞ MUAYENESİ VE DİYETİSYEN

Diğer tamamlayıcı sağlık poliçeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Pamukçu, şunları söyledi: “Sağlığınız Bizde Tamamlayısı Sağlık Sigortası (TSS) dışında, bir diğer TSS ürünümüz de Türk Nippon Sigorta Standart TSS. Bu üründen 59 yaş dahil SGK kaydı bulunan herkes faydalanabiliyor. Bu ürünle beraber, sigortalılar SGK’nın yanı sıra Türk Nippon Sigorta ile de anlaşmalı olan kuruluşlarda fark ücreti ödemiyor. Ürün, hem yıllık 2 veya 8 kez alternatifli ayakta tedavi, hem de yatarak tedavi uygulamalarını kapsıyor. Yatarak tedavi kapsamında suni uzuv, yardımcı tıbbi malzeme giderleri ve ambulans hizmetlerini de poliçe dahilinde tutan üründe sigortalılar, diş tasarruf planı kapsamında yılda bir kere diş muayenesi, detertraj ve diş röntgen filmi hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca, bu poliçeyle beraber yılda bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak diyetisyen hizmeti de mevcut. Sonraki seanslar, poliçe kapsamında yüzde 30 indirimli olarak gerçekleştirilebiliyor. Aynı durum psikolojik danışmanlık hizmeti için de geçerli oluyor. Sigortalılarımız yılda bir kez ücretsiz olarak psikolojik destek alabiliyor, sonraki seanslarda ise yüzde 30 indirimden faydalanabiliyor. Mevcut ürün aynı zamanda isteğe bağlı olarak yılda bir kez ücretsiz check-up hizmeti sunmakla birlikte, yine isteğe bağlı olarak poliçe kapsamında kritik hastalık oluşması durumunda sigortalıya limit dahilinde nakit ödeme yapılıyor” dedi.

‘TALEP ARTIYOR’

Uygun fiyata özel hastane hizmeti almayı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortasına ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Pamukçu, “Bu sigorta türünde primler, poliçe içeriklerine ve poliçe yapılan kişilerin yaşlarına göre değişiklik göstermektedir. Özel sağlık sigortaları, özel hastanelerdeki ayakta tedavi bedelinin genelde yüzde 80’ini karşılarken, tamamlayıcı sağlık sigortasında bu hizmetin yüzde 100’ü karşılanıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasının sağladığı avantajlar artık birçok kişi tarafından biliniyor ve yaygın şekilde takip ediliyor. Bu durum, tamamlayıcı sağlık sigortası için talebin her geçen gün daha da arttığını ve TSS ürünlerinin birçok sigortalıya ihtiyaçları yönünde fayda sağladığını açıkça ortaya koyuyor” dedi.