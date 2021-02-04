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Sigortacılıkta sosyal medya dönemi

Sosyal medyanın şirketlerin kurumsal itibarları ve pazarlama faaliyetleri için temel ihtiyaçları haline geldiğini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Bu doğrultuda sosyal medyanın stratejik planlamaya dahil edilmesi ve sosyal medya yönetiminin şirket kültür ve değerlerinin bir parçası olması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor" dedi.

Sigortacılıkta sosyal medya dönemi

Dijital dönüşümle beraber sosyal medyanın şirketlerin kurumsal itibarları ve pazarlama faaliyetleri için temel ihtiyaçları haline geldiğini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta şirketlerinin de sosyal medyayı daha aktif kullandıklarını kaydetti. Pamukçu, şunları söyledi: “Kişilerin sektörümüzle ilgili beklentilerini, sorunlarını, şirketimize ve genel olarak sigortacılığa bakışlarını daha iyi anlamak için sürekli dinliyor ve çözümler üretiyoruz. Ayrıca günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan sosyal medya, dünya çapında ciddi bir yönlendirici haline geldi. Akıllı telefonlar ve tabletlerle birlikte, söz konusu etkileşimler arttı. Bu doğrultuda sosyal medyanın stratejik planlamaya dahil edilmesi ve sosyal medya yönetiminin şirket kültür ve değerlerinin bir parçası olması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor." Bunların yanında, oto dışı sigorta alanında kişilere farklı ürünlerle dokunmak, hayatlarını kolaylaştırmak istediklerini ifade eden Pamukçu, ürünlerinin online tanıtımı ve satışı için sosyal medyayı etkin şekilde kullandıklarını, sosyal medya kampanyaları düzenlediklerini kaydetti. Pamukçu, sosyal medya tanıtımlarında sadece sigorta ürünleri değil iyi yaşam tarzı için öneriler sunduklarını da belirtti.

EN ÖNEMLİ DAĞITIM KANALIMIZ ACENTELER’

En önemli dağıtım kanalı olan acenteleri ile büyüyen genç, çözümcü ve yenilik odaklı bir sigorta şirketi olduklarını söyleyen Pamukçu, acentelerden gelen her türlü öneriyi şirket olarak hızlı bir şekilde değerlendirip, inandıkları her iş için destek verdiklerini kaydetti. Acente sayılarının bini aştığını belirten Pamukçu sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimizin en önemli dağıtım kanalını oluşturan acentelerimizi, çağın teknolojik gelişmeleri ile destekliyoruz. Gelen öneri ve talepleri Şirket stratejilerimiz paralelinde gözden geçirerek çözüm önerileri sağlamak konusunda destek oluyoruz. Kesin kurallarla değil çözümcü yapımızla, iletişime verdiğimiz önemle fark yaratıyoruz.” Pamukçu, acenteleri için teknoloji desteği sağlarken , aynı zamanda iletişimi canlı tutarak ayrıcalıklı kılmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

‘KULÜP AYRICALIKLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ’

Pamukçu, 2020 yılında başlattıkları Acente Kulüp sistemiyle , destekledikleri acentelerine 2021 yılında da ek avantajlar ve ürün satışlarını destekleyecek kampanyalar ile yönetmeye devam edeceklerini dile getirdi. Diğer yandan Türk Nippon Sigorta, bu kez de UNICEF’in Türkiye’de yürüttüğü ‘Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme’ programı kapsamında, daha fazla çocuğun eğitime ulaşması için kullanılacak projeye, satış kanalları adına bağışta bulundu. Acentelerine ve diğer satış kanallarına Yeni Yıl mesajını bağışta bulunarak ileten Türk Nippon Sigorta, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini göstermiş oldu.

SPORCUYA DESTEK

Türk Nippon, ATP 250 Antalya Open Tenis Turnuvası sponsorları arasında yerini aldı. Türkiye Tenis Federasyonu, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasını (Antalya Open) 5-13 Ocak 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenledi. Bu turnuva, dünya yıldızı sporculara ev sahipliği yaptı. Bu sene dünya 10 numarası İtalyan Matteo Berrettini'nin 1 numaralı seri başı olarak yer aldığı turnuvanın ana tablosundaki tüm katılımcıların ilk 100'de yer aldığı ifade edildi.
Erkekler klasmanında dünya sıralamasının ilk 50 basamağında yer alan 11 tenisçinin mücadele ettiği Antalya Open'da ayrıca; dünya 15 numarası Belçikalı David Goffin, dünya 17 numarası ve 9 ATP şampiyonluğu bulunan Fabio Fognini de şampiyonluk için yarıştı. Klasmanın 23. basamağındaki Alex de Minaur, 24 numara Borna Coric, 28 numara Benoit Paire, 36 numara Jan-Lennard Struff, 37 numara Jannick Sinner da Antalya'da kupa için mücadele edecek seri başı sporcular arasında yer aldı.Milli tenisçilerimiz de organizasyonda şampiyonluk için korta çıktı. 2021 yılının Ocak ve Şubat ayları için açıklanan takvimlerde Challenger düzeyinde üç turnuvanın, her hafta ise Antalya'da bir ITF turnuvasının olacağı paylaşıldı.

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