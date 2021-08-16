Silahla şakanın sonu kötü bitti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Silahla şakanın sonu kötü bitti! Kırıkkale son dakika haberleri
ABONE OL

Silahla şakanın sonu kötü bitti!

Kırıkkale'de Serkan Uzman, şakalaşırken başına dayadığı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralandı

Silahla şakanın sonu kötü bitti! Kırıkkale son dakika haberleri
DHA

Kırıkkale Yenimahalle Halide Edip Caddesi'nde Serkan Uzman, arkadaşları Hasan K. ve Hüseyin Ö. ile otomobildeyken üzerindeki tabancayı çıkarıp, şakalaşmaya başladı.

Serkan Uzman, başına dayadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülen Uzman, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, mermi çekirdeğinin, Uzman'ın başından çıkıp aracın yan camından dışarı düştüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hasan K. ve Hüseyin Ö. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tekstil fabrikasında feci yangın! - Haberler
GÜNDEM Tekstil fabrikasında feci yangın!
19 yaşındaki Emine Karaman'dan acı haber!
GÜNDEM Kayıp genç kızdan acı haber
16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika bugünkü corona vaka sayısı kaç?
GÜNDEM 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklanıyor...
Denizli'de 585 parça tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM Denizli'de tarihi eser operasyonu
Bekçilik başvurusu nasıl yapılır, kimler bekçi olabilir? 2021 bekçi maaşları ne kadar? İşte bekçilik başvuru ş
GÜNDEM Bekçilik başvurusu nasıl yapılır 2021?
SON DAKİKA HABERLERİ! Kabil'den Türkleri getiren THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi
GÜNDEM Kabil'den Türkleri getiren uçak İstanbul'a indi
CHP'den Afganistan çağrısı - Son dakika haberleri
GÜNDEM CHP'den Afganistan çağrısı
SON DAKİKA! Selde çöken binanın müteahhidi için flaş karar!
GÜNDEM Selde çöken binanın müteahhidi için flaş karar!
2021 Aşure günü ne zaman? Aşure gününün önemi nedir, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler
GÜNDEM 2021 Aşure günü ne zaman?
Son dakika... MSB'de Afganistan toplantısı
GÜNDEM MSB'de Afganistan toplantısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.