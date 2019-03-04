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Son dönemin popüler oluşumu dijital platform içinde açıklamalarda bulunan oyuncu, "Önceliğim tabi ki televizyon. Gelen tekliflerinde bir çoğu televizyon için. Ancak bu dijitale uzağım anlamına da gelmez. Dijital de bizler için farklı ve güzel bir platform ancak dediğim gibi, televizyonun keyfi benim için daha başka" açıklamasında bulundu.