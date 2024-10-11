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        Haberler Gündem Güncel Silivri'de kuyumcu soygunu: 2 kilo altın çaldılar | Son dakika haberleri

        Silivri'de kuyumcu soygunu: 2 kilo altın çaldılar

        İstanbul Silivri'de maskeli 4 kişi, girdikleri kuyumcuda 2 kilo altını çalarak kaçtı. Soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:33
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        İstanbul'da kuyumcu soygunu
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        Silivri'de Başkomutan Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya saat 04.30 sıralarında maskeli dört kişi araçla gelip kepeğini açarak girdi.

        Soyguncular 50 saniye de içeride bulunan yaklaşık 2 kilo altını alıp kaçtı.

        Alarmı duyup iş yerine gelen kuyumcu altınların çalındığını görüp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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        #istanbul silivri
        #kuyumcu soygunu
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