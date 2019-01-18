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Benim o civarda oturduğumu biliyor ama ben aile ile tanışmaya gidiyorum çiçek çikolata yaptırdım. Bana dedi ki telefonda ‘Şu anda sen eğer buraya gelmezsen, ben seni bulamam. Ne acayip dimi’ dedi. O kadar hızlı oldu her şey. Çünkü benim evime falan gelmemişti hiç.