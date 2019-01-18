Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile eşi Çiğdem Çalışkanoğlu konuk oldukları 2. Sayfa programında tanışma hikayelerini anlattı.
İşte Sinan Çalışkanoğlu ve eşinin açıklamalarından satır başları...
Selena biteli 12-13 sene oldu. Ben o kadar çok kuşak yetiştirdim ki… ‘Ben sizinle büyüdüm’ diyor herkes… 102 bölüm sürdü Selena. Sette çok güzel anılarımız var. Mesela set 8’de başlıyordu, beni 6’da alıyorlardı makyaj için sitenin güvenliği beni gördü. ‘Hades’ makyajı var, ‘kimsiniz’ dedi. Ben bir döndüm adam ‘tamam, tamam geçin’ dedi. Çok eğlenceli bir karakterdi ama…
Dizi bittikten sonra askere gittim. Komutan beni tanıdı. Dedi ki ‘sen dizide kayboluyordum dimi?‘ ‘Evet’ dedim. ‘Burada sakın kaybolma’ dedi ve gitti. (Gülüyor)
Hayatımda kendimi kapattığım bir dönem. Klarnet kursuna gidiyorum, köpeğimi dolaştırıyorum öyle kendi halimdeyim.Benim sokağımda bankamatik var ve bozulmuş, cadde üzerindeki başka bir bankamatik var oraya gittim. Orada bir dükkan gördüm, kuyumcu dükkanı. ‘Burada çocuk gelinler için hiçbir takı ürünü satılmamaktadır’ yazıyordu. Çok hoşuma gitti.
Gittim dükkana doğru gittim. Çekip sosyal medyada paylaşayım diye… Çiğdem’i gördüm, ‘ben bu sloganı paylaşmak istiyorum’ dedim. ‘Tabi’ dedi. Öyle tanıştık. Dükkânın içinde çok güzel bir koku vardı. ‘Nedir bu koku’ dedim. Çekmeceden kendi kokusuymuş onu çıkardı bana sıktı.
Biz birbirimizin telefon numaralarını aldık, sosyal medya falan… Konuşmaya başladık, ama çok iyi anlaşıyoruz. Sonra ‘biz neden yemeğe çıkmıyoruz’ dedim aynı gün (23 Şubat) buluşmaya karar verdik. Yemek için kıyafet seçimi yaptım bayağı uzun sürdü. Yemeğe giderken takside elini tuttum. Hepsi aynı gün oluyor bunların.
Kafeye gittik, yemek yedik. Yemeğin ortalarına doğru ‘sen benim çocuklarımın annesi olacaksın’ dedim.
Antakyalı olduğunu öğrendim sana ‘Antakya’da düğün yapacağım’ dedim. Ve biz 21 Nisan’da evlendik. 12 Temmuz’da da Antakya’da düğünümüzü yaptık. Geriye bir çocuk kaldı.
İlk defa hayatımda aklımla kalbimle büyün hücrelerimle bir şeyi seçtim. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben hiçbir şekilde hızlı hareket eden birisi değilim. Biz aslında arkadaşlarımız için kötü örneğiz. Çünkü 2 -3 yıldır birlikte olduğu insanla evlenmemiş hala…
Bu bir kader hikayesi… Biz tanıştıktan sonra oradaki bankamatik kalktı, dükkan kapandı ve ben de oturduğum yerden taşınmayı düşünüyordum.
Benim o civarda oturduğumu biliyor ama ben aile ile tanışmaya gidiyorum çiçek çikolata yaptırdım. Bana dedi ki telefonda ‘Şu anda sen eğer buraya gelmezsen, ben seni bulamam. Ne acayip dimi’ dedi. O kadar hızlı oldu her şey. Çünkü benim evime falan gelmemişti hiç.
Kimse de bize ‘ne yapıyorsunuz çocuklar’ demedi. Eşim de bir kez bile bana ‘neden bunu yapıyoruz’ demedi. 21’inde tanıştık 22’sinde benim annemle tanıştı, 23’ünde de eşimin ailesiyle tanıştım.
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