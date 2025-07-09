Sinan Çetin, eşi Rebekka Haas ve oğlu Rafael Cemo Çetin ile aile yemeğinde

Sinan Çetin, eşi Rebekka Haas ve oğlu Rafael Cemo Çetin ile aile yemeğinde

Sinan Çetin, eşi ve oğlu ile aile yemeğinde Sinan Çetin, eşi Rebekka Haas ve oğlu Rafael Cemo Çetin ile Arnavutköy'deki bir mekânda yemek yerken görüntülendi

Habertürk Giriş: 09.07.2025 - 08:33 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:33 facebook

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