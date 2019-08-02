Sinan Engin’in Cahide Alaçatı'da organize ettiği geceye Oğulcan Engin, Ezgi Mola, Dolunay Soysert, Yılmaz Morgül ve çiftin yakın dostları katıldı.

Cici annesi için bayrak ve rozet yaptıran Oğulcan Engin, elinde ‘Ayşe’ yazan balonlarla mekana girdi; rozet ve bayrakları misafirlere dağıttı.

Gecenin sürprizi ise Ezgi Mola’dan geldi. Mola, Zeynep Bastık'ın YouTube kanalında genç şarkıcıyla düet yaptığı ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısını seslendirerek Ayşe Engin’e ithaf etti.

Doğum günü ekibi daha sonra Cahide Show Grubu’nun görkemli şovlarıyla geç saatlere kadar eğlendi.