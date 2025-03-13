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        Haberler Magazin Şinasi Yurtsever'in vefatı, ünlüleri yasa boğdu - Magazin haberleri

        Şinasi Yurtsever'in vefatı, ünlüleri yasa boğdu

        Mide kanseriyle mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı kayıp, Yurtsever'in meslektaşlarını yasa boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 21:37 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:01
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        Ünlüleri yasa boğdu
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        Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Meslektaşları, acı haberle yıkıldı.

        Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun.

        Cem Gelinoğlu: Çok genç yaşta kaybettik Şinasi ağabeyimizi. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.

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        Şahin Irmak: Nur içinde yat güzel adam. Çok üzgünüm.

        Ata Demirer: Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Genç ölüm çok üzücü. Nur içinde yat kardeşim.

        İbrahim Büyükak: Canım Şinasi Abim... Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun...

        Doğa Rutkay Kamal: Güzel insan, nurlar içinde yat.

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        Büşra Pekin: İnanmak istemedim, doğruymuş. Çok üzgünüm Şinasi'm. Yetenekli, güzel kalpli oyun arkadaşım.

        Cem Yılmaz: Sevgili kardeşim Şinasi, mekânın cennet olsun. Sevenlerine, tüm dostlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tertemiz, çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağ olsun.

        Bülent Parlak: Şino'm, canım kardeşim, abim... Ne diyeyim, ne anlatayım? Çok sevdik seni, brom.

        İlker Aksum: Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim. Çok zor. Allah rahmet eylesin.

        Ali Sunal: Mekânın cennet olsun, güzel insan.

        Burak Kut: Şinasi Yurtsever'in ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ah be kardeşim... Geçen yaz ne hoş sohbet etmiştik. Mekânın cennet olsun.

        Güven Hokna: Mekânı cennet olsun, çok üzgünüm.

        Umut Oğuz: Çalışamadık ama güzel sohbetlerimiz oldu. İyi ki de oldu. Ruhum acıyor böyle haberleri alınca. Ne fotoğraflarına bakabiliyorum giden dostların ne de haberlerine. Yattığın yer huzur dolsun kardeşim.

        Şahan Gökbakar: Zamansız gidişler çok üzüyor insanı. Mekânın cennet olsun Şinasi. Kattığın tüm güzellikler ve neşe için teşekkürler...

        Şükran Ovalı: Geride kalan herkese sabır diliyorum.

        Itır Esen: Devrin daim olsun, çok üzgünüm.

        Melek Baykal: Başımız sağ olsun, çok üzgünüm.

        Ceren Moray: Çok üzgünüm. Ah Şino, ah kıkır kıkır arkadaşım, başta canım Peri'miz ve bütün sevenlerine sabır dilerim.

        Demet Evgar: Çok üzgünüm, nur içinde ol.

        Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Yurtsever'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında, mide kanseri teşhisi ile tedavi görürken hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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        #Şinasi Yurtsever
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