'Düğün Dernek', 'Tezgah' ve 'Çalgı Çengi' gibi yapımlarda rol alan ve bir süredir mide kanseriyle mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU Zafer Algöz, meslektaşı Şinasi Yurtsever'in vefat ettiğini duyurdu; "Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.."

Yurtsever, son paylaşımını 24 gün önce yapmıştı. Oyuncu, Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile yer aldığı fotoğrafı "Güzel Dostluklar" notuyla paylaşmıştı.

Öte yandan Ferihan Kaya ile evli olan Şinasi Yurtsever'in evlilik yıl dönümünde yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Evlilik yıl dönümünü şu ifadelerle kutlamıştı: "Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şinasi Yurtsever’in vefatının ardından taziye mesajı paylaştı: Tiyatro ve ekranların sevilen ismi Şinasi Yurtsever’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Rol aldığı projelerle izleyicilerin gönlünde yer edinen değerli sanatçıyı daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu: Kıymetli sanatçımız Şinasi Yurtsever’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı diliyorum

Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Her ölüm erken ama bu çok erken oldu be Şinasi. Mekânın cennet olsun, nur içinde yat.

Beşiktaş JK: Değerli sanatçı Şinasi Yurtsever’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.

Meslektaşları, üzüntülerini dile getirdi; Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun. Cem Gelinoğlu: Çok genç yaşta kaybettik Şinasi ağabeyimizi. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Şahin Irmak: Nur içinde yat güzel adam. Çok üzgünüm. Ata Demirer: Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Genç ölüm çok üzücü. Nur içinde yat kardeşim. İbrahim Büyükak: Canım Şinasi Abim... Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun... Doğa Rutkay Kamal: Güzel insan, nurlar içinde yat. Büşra Pekin: İnanmak istemedim, doğruymuş. Çok üzgünüm Şinasi'm. Yetenekli, güzel kalpli oyun arkadaşım. Cem Yılmaz: Sevgili kardeşim Şinasi, mekânın cennet olsun. Sevenlerine, tüm dostlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tertemiz, çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağ olsun. Bülent Parlak: Şino'm, canım kardeşim, abim... Ne diyeyim, ne anlatayım? Çok sevdik seni, brom. İlker Aksum: Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim. Çok zor. Allah rahmet eylesin. Ali Sunal: Mekânın cennet olsun, güzel insan. Burak Kut: Şinasi Yurtsever'in ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ah be kardeşim... Geçen yaz ne hoş sohbet etmiştik. Mekânın cennet olsun. Güven Hokna: Mekânı cennet olsun, çok üzgünüm.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR? Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan 'Küçük İbo' isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından 'Yılan Hikâyesi', 'Kınalı Kar', 'Avrupa Yakası', 'Yabancı Damat', 'Bir Bulut Olsam' ve 'Aşk ve Ceza' gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. Şinasi Yurtsever, 2003 yapımı 'Yazı Tura' filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından 'Hayatımın Kadınısın', 'Hokkabaz' ve 'Küçük Kıyamet' isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında 'Çalgı Çengi' filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan 'İşler Güçler' dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı 'Düğün Dernek' filminde Yılmaz karakterini canlandırdı.

2014 yılında başlayan 'Kardeş Payı' dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırırken Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ile beraber oynadı. 2014 yılında internet fenomeni Pucca'nın 'Küçük Aptalın Büyük Dünyası', 'Allah Beni Böyle Yaratmış' ve 'Ay Hadi İnşallah' gibi kitaplarından esinlenerek çekilen 'Hadi İnşallah' adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın, Şinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

2014 yılında 'Olur Olur' adlı sinema filminde Ayten Uncuoğlu, Alper Kul, Mehmet Özgür, Aylin Kontente ile beraber rol aldı. 2015 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı 'Düğün Dernek 2: Sünnet' adlı sinema filminde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ile beraber rol aldı. Filmografisi: 2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (Sinema Filmi) 2014 - Olur Olur! (Sinema Filmi) 2014 - Kardeş Payı (Hilmi) (TV Dizisi) 2014 - Hadi İnşallah (Kameraman Hasan) (Sinema Filmi) 2013 - Düğün Dernek (Yılmaz) (Sinema Filmi) 2012 - İşler Güçler (Yapımcı Hakkı) (TV Dizisi) 2011 - Çalgı Çengi (Nakliyatçı - 1) (Sinema Filmi) 2011 - Sen De Gitme (Halil) (TV Dizisi) 2010 - Aşk ve Ceza (Orhan) (TV Dizisi) 2009 - Vavien (Seyfi) (Sinema Filmi) 2009 - Ramazan Güzeldir (Hilmi) (TV Dizisi) 2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (Ünal) (TV Dizisi) 2009 - Bir Bulut Olsam (Ali Asker) (TV Dizisi) 2008 - Ayışığı (Komiser Adnan) (TV Dizisi) 2006 - Küçük Kıyamet (Sinema Filmi) 2006 - Hokkabaz (Jandarma) (Sinema Filmi) 2006 - Hayatımın Kadınısın (Arıza) (Sinema Filmi) 2006 - Alacakaranlık (Sinema Filmi) 2004 - Yabancı Damat (Hamit-Hamido) (TV Dizisi) 2004 - Avrupa Yakası (Diş Hekiminin Komşu) (TV Dizisi) 2003 - Yazı Tura (Basri) (Sinema Filmi) 2002 - Kınalı Kar (Mesut) (TV Dizisi) 2001 - Cinlerle Periler (TV Dizisi) 2000 - Yılan Hikayesi (TV Dizisi) 1998 - Örümcek (Cin Ali) (TV Dizisi) 1998 - Küçük İbo (Selçuk) (TV Dizisi) 1998 - Dış Kapının Mandalları (Ali) (TV Dizisi) 1996 - Hemşerim (TV Dizisi) 1996 - Başka İstanbul Yok (TV Dizisi) REKLAM