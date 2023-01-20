Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Sinem Çiçek'in ölümünde soruşturma tamamlandı! - Güncel haberler
ABONE OL

Aslıhan Sinem'in ölümünde istenen cezalar belli oldu

İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra haber alınamayan ve bir gün sonra ise hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıkan Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Genç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden Cem A. için 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak K. için ise 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında ise 'olası kastla öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi

Sinem Çiçek'in ölümünde soruşturma tamamlandı! - Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'de iş görüşmesinin ardından haber alınamayan ve bir gün sonra hastanede olduğu öğrenilen Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı.

DHA'nın haberine göre savcı, şüphelilerden Cem A. için 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak K. için ise 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İddianamede, Cem A. ve Burak K. hakkında `olası kastla öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Aslıhan Sinem'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Sinem, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Sinem'in ölümüyle ilgili ekipler, Burak K.'yi gözaltına aldı. Sinem'in telefonu üzerinde bulunan Burak K., sorgusunda Sinem'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği´nce 'gasp' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili yapılan araştırmada Sinem'in, son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, Cem A.'ya (27) ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmemek başta olmak üzere yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Diyar A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Burak K. için istenilen adli tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Burak K., geçen 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.

"POLİS EKİPLERİ YARALAR İÇİNDE BULDU"

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede 26 Temmuz'da 112 çağrı merkezine gelen ihbarda otoyoldan Bornova Çiğli yönüne giderken Bayraklı Tünelleri çıkışında sağ tarafta genç bir kızın olduğu, sağlıklı görünmediği, arabaların önüne atladığının bildirilmesi üzerine kolluk görevlilerinin olay yerine intikal ettikleri belirtildi. Ekiplerin Çiçek'i ormanda yatar durumda bulduğu, vücudunda yaralar, elbisesinde kan izleri olduğu vurgulandı. Çiçek'in polislere kendisine bir kişinin tecavüz etmeye çalıştığını ve sonrasında bilincinin kapandığını söylediği de kaydedildi.

"TELEFONU BURAK K.'DAN ÇIKTI"

Aslıhan Sinem Çiçek'in yakınında park halinde bir motosiklet olduğu, motosikletin trafik ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere götürüldüğü, hemen sonrasında şüpheli Burak K.´nin maktulün başında ambulansta bekleyen kolluk görevlilerinin yanına geldiği belirtildi. Burak K.´nin kollarında ve yüzünde kan izlerinin olduğu, motosikletin kendisine ait olduğunu, benzini bittiği için park etmek zorunda kaldığını, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittiğini söylediği iddianamede yer aldı. Burak K.'nin üzerindeki kan izleriyle ilgili ise yardım etmek istediği Çiçek'in kendisine saldırması sonucu oluştuğunu söylediği belirtildi. Burak K.´nin üst aramasında Çiçek'e ait cep telefonu, motosiklette ise 30 santim uzunluğunda bir bıçak ile kanlı bir yeşil mont bulundu. Yapılan incelemede monttaki kanın Çiçek'e ait olmadığı da iddianamede yer aldı.

"OLASI KASTLA ÖLDÜRMEDEN KOVUŞTURMAYA YER YOK"

İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarında Çiçek'in, olay günü Cem A. ile buluşup şüphelinin evine gittikleri de yer aldı. İddianamede Cem A.'nın ifadesine de yer verildi. Cem A.'nın, Çiçek ile 1 yıl önce tanıştıklarını ancak uzun süre görüşmediğini, olay tarihinden bir hafta kadar önce sosyal medyadan konuşmaya başladıklarını söylediği belirtildi. Olay günü Çiçek ile buluştuklarını belirten Cem A., Onur Mahallesi civarında dolaştıktan sonra kendi evine gitmeyi teklif ettiğini söylediği iddianamede yer aldı. Şüpheli, eve gittiklerini burada 1- 1.5 saat durduktan sonra Aslıhan Sinem Çiçek'in işi olduğunu söyleyip evden çıktığını söylediği belirtildi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Cem A. için 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak K. için ise 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Cem A. ve Burak K. hakkında `olası kastla öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: Samsun'da eğlence mekanında kanlı hesap! Garsonu vurdu! - Güncel haberler
GÜNDEM Eğlence mekanında kanlı hesap!
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihine ilişkin açıklama
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihine ilişkin ...
Son dakika: Gaziantep'de DEAŞ'ın sözde Rakka emiri yakalandı
GÜNDEM DEAŞ'ın sözde Rakka emiri yakalandı
TOKİ KURA TAKVİMİ TARİHLERİ: 2023 6. etap TOKİ çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak?
GÜNDEM 6. etap TOKİ kura çekimi takvimi
Son dakika haberi: İstanbul'da hasta yakını, doktorun parmağını kırdı!
GÜNDEM İstanbul'da hasta yakını, doktorun parmağını kırdı!
AİLE DESTEK PAKETİ ödemeleri tarihi 2023 | Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi/Programı ödemesi ne kadar oldu?
GÜNDEM Aile Destek Paketi başvuru ve ödeme tarihleri
İkiz kardeşler çetesinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı!
GÜNDEM İkiz kardeşler çetesinin lüks tatil fotoğrafları ...
Yurt genelinde 307 okul servisi trafikten men edildi
GÜNDEM Yurt genelinde 307 okul servisi trafikten men edildi
İzmit'te atıklar Çınarkart'la paraya dönüşüyor
GÜNDEM İzmit'te atıklar Çınarkart'la paraya dönüşüyor
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'in liderler turu devam ediyor
GÜNDEM Akşener'den liderler turunda ikinci gün

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.