DHA'nın haberine göre savcı, şüphelilerden Cem A. için 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak K. için ise 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Aslıhan Sinem'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Sinem, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Sinem'in ölümüyle ilgili ekipler, Burak K.'yi gözaltına aldı. Sinem'in telefonu üzerinde bulunan Burak K., sorgusunda Sinem'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği´nce 'gasp' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili yapılan araştırmada Sinem'in, son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, Cem A.'ya (27) ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmemek başta olmak üzere yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Diyar A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"POLİS EKİPLERİ YARALAR İÇİNDE BULDU"

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede 26 Temmuz'da 112 çağrı merkezine gelen ihbarda otoyoldan Bornova Çiğli yönüne giderken Bayraklı Tünelleri çıkışında sağ tarafta genç bir kızın olduğu, sağlıklı görünmediği, arabaların önüne atladığının bildirilmesi üzerine kolluk görevlilerinin olay yerine intikal ettikleri belirtildi. Ekiplerin Çiçek'i ormanda yatar durumda bulduğu, vücudunda yaralar, elbisesinde kan izleri olduğu vurgulandı. Çiçek'in polislere kendisine bir kişinin tecavüz etmeye çalıştığını ve sonrasında bilincinin kapandığını söylediği de kaydedildi.

"TELEFONU BURAK K.'DAN ÇIKTI"

Aslıhan Sinem Çiçek'in yakınında park halinde bir motosiklet olduğu, motosikletin trafik ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere götürüldüğü, hemen sonrasında şüpheli Burak K.´nin maktulün başında ambulansta bekleyen kolluk görevlilerinin yanına geldiği belirtildi. Burak K.´nin kollarında ve yüzünde kan izlerinin olduğu, motosikletin kendisine ait olduğunu, benzini bittiği için park etmek zorunda kaldığını, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittiğini söylediği iddianamede yer aldı. Burak K.'nin üzerindeki kan izleriyle ilgili ise yardım etmek istediği Çiçek'in kendisine saldırması sonucu oluştuğunu söylediği belirtildi. Burak K.´nin üst aramasında Çiçek'e ait cep telefonu, motosiklette ise 30 santim uzunluğunda bir bıçak ile kanlı bir yeşil mont bulundu. Yapılan incelemede monttaki kanın Çiçek'e ait olmadığı da iddianamede yer aldı.