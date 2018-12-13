Eski manken Sinem Güven, bir süre önce kansere yakalanan 9 yaşındaki kızı Defne'nin hastalığının ifşa olmaması için özen gösterdi. 2015'te 10 yıllık evliliğini bitirdiği Murat Ersönmez'den olan kızının önceki gün paylaştığı videoyu görünce çok duygulanan Güven, bu görüntüyü diğer kanser hastalarına umut olması için hesabında paylaştı.

"BEN ÇOK GÜÇLÜYÜM..."

Kemoterapi nedeniyle saçları dökülen 9 yaşındaki Defne, videodaki sözleriyle cesur yüreğini gözler önüne serdi: Ben çok güçlüyüm. Kanseri yendim. Şimdi saçlarım yok ama yine çıkacak biliyorum. Kendimi seviyorum ve kendime inanıyorum."

Paylaşımına kansere yakalanan instagram fenomeni Lea Elui'yi etiketleyen Defne, "Benim gibi siz de kanseri yenebilirsiniz" mesajı verdi. Sinem Güven, kızının videosunu paylaşıp "İyi ki beni seçmişsin. Varlığın için Allah'a şükürler olsun. Bütün ömrüm seninle olsun" notunu yazdı.

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