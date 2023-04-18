Sinem'in sır ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı!

DHA'nın haberine göre olaydan önce, son olarak gittiği belirlenen Cem A.'nın (27) evinin sokağındaki caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Çiçek'in sokağın başından sonuna kadar telaşla koştuğu görüldü. Baba Serdar Çiçek (41), "Cem A., mahkemede kızımın evinden 19.00 sıralarında ayrıldığını söyledi ama görüntülerde 21.36'da telaşla koşup, kaçtığı görülüyor" dedi.

İzmir'de iş görüşmesi için evden çıkıp, geri dönmeyen ve bir gün sonra bulunduğu hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) son görüntüleri ortaya çıktı.

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, geçen yıl 26 Temmuz'da, Bornova'da iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Geri dönmeyen Çiçek'e ulaşamayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Çiçek, 1 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Çiçek'in ölümüne ilişkin Burak K.'yi gözaltına aldı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Burak K., sorgusunda kendisinin öldürmediğini söyledi. Şüpheli, ardından 'gasp' suçundan tutuklandı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Polis, Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiğini tespit etti. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, Cem A.'ya ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmemek başta olmak üzere yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturmada, gözaltına alınan Cem A.'nın kuzeni Diyar A. da mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Burak K. için istenilen adli tıp raporunda ise kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Burak K., 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Ancak şüpheli, ilerleyen süreçte başka suçtan hüküm giyip cezaevine girdi. Soruşturmada hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Cem A. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak K. için 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Sanıklar, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.