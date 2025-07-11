Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Sinem Kobal'ın deniz sefası - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'ın deniz sefası

        Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal'ın kızları Lalin ve Leyla ile Çeşme tatili devam ediyor. Bir plajda tek başına görüntülenen Kobal, sıcaktan bunalınca denize girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 08:10 Güncelleme: 11.07.2025 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatil devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin ve Leyla ile birlikte tatil sezonunu, geçtiğimiz haftalarda İzmir Çeşme'de açmıştı.

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sinem Kobal'ın tatili devam ediyor. Kobal, tek başına Çeşme'deki bir plajda objektiflere yansıdı.

        Siyah renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Sinem Kobal, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        Saçlarını yukarıdan topuz yapan Sinem Kobal, bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek için şezlonguna geri döndü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sinem kobal
        #Çeşme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        2 yeğenini silahla öldürdü, 1 yeğenini yaraladı
        2 yeğenini silahla öldürdü, 1 yeğenini yaraladı
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü