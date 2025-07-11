Sinem Kobal'ın deniz sefası
Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal'ın kızları Lalin ve Leyla ile Çeşme tatili devam ediyor. Bir plajda tek başına görüntülenen Kobal, sıcaktan bunalınca denize girdi
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin ve Leyla ile birlikte tatil sezonunu, geçtiğimiz haftalarda İzmir Çeşme'de açmıştı.
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sinem Kobal'ın tatili devam ediyor. Kobal, tek başına Çeşme'deki bir plajda objektiflere yansıdı.
Siyah renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Sinem Kobal, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
Saçlarını yukarıdan topuz yapan Sinem Kobal, bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek için şezlonguna geri döndü.