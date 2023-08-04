Sinem Ünsal: Berk bana iyi geliyor Sinem Ünsal, yakın zamanda ilişkiye başladığı Berk Cankat hakkında şu yorumu yaptı: Berk, bana iyi geliyor

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Sinem Ünsal ile Yüsra Geyik, katıldığı bir davette yeni ilişkileri hakkında sorulara cevap verdi.

Yüsra Geyik'in ilişkisi hakkındaki yorumu şöyle oldu: Evet, hayatımda birisi var ama bilindiğini bilmiyordum. Bundan haberim yoktu. Daha fazla bir bilgi vermek istemiyorum.

Yüsra Geyik

Sinem Ünsal ise yakın zamanda ilişkiye başladığı Berk Cankat ile ilgili şu yorumu yaptı: Birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık. Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık.

Sinem Ünsal

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