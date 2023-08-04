Sinem Ünsal: Berk bana iyi geliyor
Sinem Ünsal, yakın zamanda ilişkiye başladığı Berk Cankat hakkında şu yorumu yaptı: Berk, bana iyi geliyor
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Sinem Ünsal ile Yüsra Geyik, katıldığı bir davette yeni ilişkileri hakkında sorulara cevap verdi.
Yüsra Geyik'in ilişkisi hakkındaki yorumu şöyle oldu: Evet, hayatımda birisi var ama bilindiğini bilmiyordum. Bundan haberim yoktu. Daha fazla bir bilgi vermek istemiyorum.Yüsra Geyik
Sinem Ünsal ise yakın zamanda ilişkiye başladığı Berk Cankat ile ilgili şu yorumu yaptı: Birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık. Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık.Sinem Ünsal