Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ağustostan itibaren sinema salonlarının yarısından fazlası salgın önlemi alınarak açıldı. Çoğunluğu eski olan filmlerin gösterimiyle başlayan yeni dönemde sinema salonu işletmecilerinin de yapımcıların da izleyici açısından fazla beklentisi yoktu.

Sinema salonu işletmecileri zarar edeceklerini bile bile kapılarını açtı.

Amaç, yeni normalleşme sürecinde sinemaların güvenli olduğunu gözler önüne sererek yeni filmlerin gösterime gireceği zamanlar için zemin hazırlamaktı.

Ne var ki sinema salonu işletmecileri, yeni film bulmakta zorlanıyor. Keza, hafta sonundan sadece 7 yeni film gösterime girdi. Daha önceki haftalarda gösterime girenlerle birlikte toplam film sayısı ise 20.

Yeni film bulunmasında yaşanan sorunun nedeni şunlar;

* Mart sonrası gösterim takviminde bulunan filmlerin yapımcıları, pandemi sonrasını beklemeye karar verdi.

* Yeni film çekilmedi.

Gösterimde olan filmlerin gişesinin iç açıcı olmaması bir diğer sorun. Hafta sonunda (Yılın 37'nci hafta sonu) film başına düşen ortalama izleyici sayısı; 1.739 kişi, hasılat ise 37.256 TL olarak gerçekleşti. Bu hasılatın yarısı kadarı filmlerin yapımcılarına ait. Geri kalan para, sinema salonlarının elektrik masrafını bile karşılamaya yetmeyecek miktarda.

Ağustos başından bu yana, en az sayıda film geçtiğimiz hafta sonunda gösterime girdi;

11 – 13 EYLÜL

Film Sayısı: 20

Toplam İzleyici Sayısı: 34.782

Toplam Hasılat: 745.133 TL

4 – 6 EYLÜL

Film Sayısı: 27

Toplam İzleyici Sayısı: 34.385

Toplam Hasılat: 762.004 TL

28 – 30 AĞUSTOS

Film Sayısı: 32

Toplam İzleyici Sayısı: 41.977

Toplam Hasılat: 928.886 TL

21 – 23 AĞUSTOS

Film Sayısı: 31

Toplam İzleyici Sayısı: 20.251

Toplam Hasılat: 303.569 TL

14 – 16 AĞUSTOS

Film Sayısı: 29

Toplam İzleyici Sayısı: 21.110

Toplam Hasılat: 297.871 TL

7 – 9 AĞUSTOS

Film Sayısı: 25

Toplam İzleyici Sayısı: 16.155

Toplam Hasılat: 225.094 TL

11 – 13 EYLÜL'ÜN EN ÇOK İZLENEN 5 FİLMİ

TENET (3'üncü Hafta)

İzleyici Sayısı: 11.407

Hasılat: 268.115 TL

YENİ MUTANTLAR (Açılış)

İzleyici Sayısı: 6.045

Hasılat: 124.179 TL

HAYDİ GİDELİM (Açılış)

İzleyici Sayısı: 3.716

Hasılat: 74.115

BREAK THE SILENCE: THE MOVIE (AÇILIŞ)

İzleyici Sayısı: 3.629

Hasılat: 71.760 TL

MULAN (2'nci Hafta)

İzleyici Sayısı: 3.361

Hasılat: 70. 114TL