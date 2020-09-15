Ağustostan itibaren sinema salonlarının yarısından fazlası salgın önlemi alınarak açıldı. Çoğunluğu eski olan filmlerin gösterimiyle başlayan yeni dönemde sinema salonu işletmecilerinin de yapımcıların da izleyici açısından fazla beklentisi yoktu.
Sinema salonu işletmecileri zarar edeceklerini bile bile kapılarını açtı.
Amaç, yeni normalleşme sürecinde sinemaların güvenli olduğunu gözler önüne sererek yeni filmlerin gösterime gireceği zamanlar için zemin hazırlamaktı.
Ne var ki sinema salonu işletmecileri, yeni film bulmakta zorlanıyor. Keza, hafta sonundan sadece 7 yeni film gösterime girdi. Daha önceki haftalarda gösterime girenlerle birlikte toplam film sayısı ise 20.
Yeni film bulunmasında yaşanan sorunun nedeni şunlar;
* Mart sonrası gösterim takviminde bulunan filmlerin yapımcıları, pandemi sonrasını beklemeye karar verdi.
* Yeni film çekilmedi.
Gösterimde olan filmlerin gişesinin iç açıcı olmaması bir diğer sorun. Hafta sonunda (Yılın 37'nci hafta sonu) film başına düşen ortalama izleyici sayısı; 1.739 kişi, hasılat ise 37.256 TL olarak gerçekleşti. Bu hasılatın yarısı kadarı filmlerin yapımcılarına ait. Geri kalan para, sinema salonlarının elektrik masrafını bile karşılamaya yetmeyecek miktarda.
Ağustos başından bu yana, en az sayıda film geçtiğimiz hafta sonunda gösterime girdi;
11 – 13 EYLÜL
Film Sayısı: 20
Toplam İzleyici Sayısı: 34.782
Toplam Hasılat: 745.133 TL
4 – 6 EYLÜL
Film Sayısı: 27
Toplam İzleyici Sayısı: 34.385
Toplam Hasılat: 762.004 TL
28 – 30 AĞUSTOS
Film Sayısı: 32
Toplam İzleyici Sayısı: 41.977
Toplam Hasılat: 928.886 TL
21 – 23 AĞUSTOS
Film Sayısı: 31
Toplam İzleyici Sayısı: 20.251
Toplam Hasılat: 303.569 TL
14 – 16 AĞUSTOS
Film Sayısı: 29
Toplam İzleyici Sayısı: 21.110
Toplam Hasılat: 297.871 TL
7 – 9 AĞUSTOS
Film Sayısı: 25
Toplam İzleyici Sayısı: 16.155
Toplam Hasılat: 225.094 TL
11 – 13 EYLÜL'ÜN EN ÇOK İZLENEN 5 FİLMİ
TENET (3'üncü Hafta)
İzleyici Sayısı: 11.407
Hasılat: 268.115 TL
YENİ MUTANTLAR (Açılış)
İzleyici Sayısı: 6.045
Hasılat: 124.179 TL
HAYDİ GİDELİM (Açılış)
İzleyici Sayısı: 3.716
Hasılat: 74.115
BREAK THE SILENCE: THE MOVIE (AÇILIŞ)
İzleyici Sayısı: 3.629
Hasılat: 71.760 TL
MULAN (2'nci Hafta)
İzleyici Sayısı: 3.361
Hasılat: 70. 114TL
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