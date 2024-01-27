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        Haberler Magazin Sinema gişeleri yükselişe geçti

        Sinema gişeleri yükselişe geçti

        Sinema gişeleri, yüksek ölçüde yükselişe geçti. Ocak ayının ilk dört haftasındaki izleyici sayısı, 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 39 arttı. Ayrıca; 2024'ün başından bu yana en çok izlenen 5 filmin tamamının Türk yapımı olma serisi devam etti 

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 27.01.2024 - 09:48 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:56
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        1

        'Lohusa'

        Sinema gişelerindeki yükseliş sürüyor.
        19 - 25 Ocak arasındaki haftadaki gişelerdeki yükseliş, bir önceki haftaya oranla % 12.3 arttı.
        Üstelik; bu yükseliş, önceki haftaya oranla 23 film eksikle gerçekleştirdi.

        2

        'Rafadan Tayfa: Hayrimatör'

        2024’ün ilk 4 haftasında gişe rakamları şöyle gerçekleşti;
        • 29 Aralık - 4 Ocak
        Film Sayısı… 49
        İzleyici Sayısı… 1.005.674
        • 5 - 11 Ocak
        Film Sayısı… 56
        İzleyici Sayısı… 956.425
        • 12 - 18 Ocak
        Film Sayısı… 56
        İzleyici Sayısı… 2.029.326
        • 19 - 25 Ocak
        Film Sayısı… 33
        İzleyici Sayısı… 2.278.248
        TOPLAM... 6.269.673

        3

        'Kolpaçino 4'

        Geçtiğimiz yıl; ocak ayının ilk 4 haftasında ise toplam izleyici sayısı, 4.505.729 kişi olmuştu. 2024'ün ilk 4 haftasında artış; % 39 oranında gerçekleşti.

        4

        '3391 Kilometre'

        19 - 25 Ocak arasındaki gişe rakamlarının anatomisi şöyle;
        • Türk Filmleri… 2.172.199(% 95.35) / (Toplam Hasılat: 271.165.747 TL)
        • Yabancı Filmler… 106.049 (% 4.65) / (Toplam Hasılat: 15.109.657 TL)
        • Türk Filmleri Ortalama Bilet Ücreti Ortalaması… 124.83 TL
        • Yabancı Filmler Ortalama Bilet Ücreti Ortalaması… 142.48 TL

        5

        'Kardeş Takımı'

        Haftanın en çok izlenen filmi, gösterime 19 Ocak’ta giren Gupe Özay'ın ‘Lohusa’sı oldu.
        En çok izlenen 5 filmin tamamı Türk yapımları oldu.
        • Lohusa… 594.423 (İlk Hafta)
        • Rafadan Tayfa: Hayrimatör… 492.290 (1.595.575)
        • Kolpaçino 4… 455.558 (1.184.974)
        • 3391 Kilometre… 246.872 (745.937)
        • Kardeş Takımı… 180.725 (İlk Hafta)
        En çok izlenen yabancı film ise animasyon türündeki ‘Ördeklerin Göçü’ oldu.
        Bu film, ilk hafta 71.463 kişi tarafından izlendi.

        * Parantez içindeki rakamlar, gösterime önceki haftalarda giren filmlerin bugüne kadar olan izleyici sayısını gösteriyor.

        * Gişe rakamları kaynak: Box Office Türkiye

        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
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        #lohusa
        #kolpaçino
        #Rafadan Tayfa
        #3391 Kilometre
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