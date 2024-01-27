Sinema gişeleri yükselişe geçti

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'Kardeş Takımı'

Haftanın en çok izlenen filmi, gösterime 19 Ocak’ta giren Gupe Özay'ın ‘Lohusa’sı oldu.

En çok izlenen 5 filmin tamamı Türk yapımları oldu.

• Lohusa… 594.423 (İlk Hafta)

• Rafadan Tayfa: Hayrimatör… 492.290 (1.595.575)

• Kolpaçino 4… 455.558 (1.184.974)

• 3391 Kilometre… 246.872 (745.937)

• Kardeş Takımı… 180.725 (İlk Hafta)

En çok izlenen yabancı film ise animasyon türündeki ‘Ördeklerin Göçü’ oldu.

Bu film, ilk hafta 71.463 kişi tarafından izlendi.

* Parantez içindeki rakamlar, gösterime önceki haftalarda giren filmlerin bugüne kadar olan izleyici sayısını gösteriyor.

* Gişe rakamları kaynak: Box Office Türkiye