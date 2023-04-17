Sinemanın ünlü motosikleti depremzedeler yararına satılıyor

"TÜRKİYE VE YEŞİLÇAM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR MOTOSİKLET"

Motosikletin sahibi Ali Dingil, "Böylesi insani yardım ve dayanışma olan bir günde böyle önemli bir şeyi piyasaya çıkartmak ve yardıma ihtiyacı olan insanlara, özellikle depremzedelere, satışa çıkartmak benim için çok önemli. Motosikletime 4-5 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Benim için, Türkiye ve Yeşilçam için çok değerli bir motosiklet. Bugün motosikletin açık artırma ile satışını duyurabilmek için ve insanlara yardım edebilmek için buradayız" diye konuştu.