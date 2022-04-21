Çocuklarla bir araya geldiler 0:00 / 0:00

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Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile gerçekleştirilen 18. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali’nin 11 – 15 Nisan tarihlerinde gerçekleşen atölye ve film gösterimleri İBB Mahalle Evleri’nden çocukların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan

Festival boyunca Örnektepe, Sulukule ve Zafer Mahalle Evleri’nde sinema ve kültür sanat alanında önde gelen isimlerle yaklaşık bin çocuğun katılımı ile atölyeler gerçekleştirildi. Ünlü yönetmen ve yapımcı Murat Şeker “Yönetmenlik”, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi “Yaratıcı Yazarlık”, ödüllü görüntü yönetmeni Meryem Yavuz “Görüntü Yönetmenliği”, Altın Portakallı yönetmen ve senarist Emre Kavuk “Yönetmenlik’’, tiyatro oyuncuları Fatma Yılmaz ve Mert Arat “Oyunculuk ve Drama”, BKM’nin sevilen programı Güldüy Güldüy ekibinden Eda Döğer ve Dora Dalgıç “Oyunculuk”, yapımcı Erkan Gültekin “Film Yapım”, yazar ve yayıncı Gülşah Koryürek “Okuma Tiyatrosu” atölyeleri ile çocuklarla bir araya geldi.

Ali Tanrıverdi

Atölyelerin ardından çocuklar her gün Müze Gazhane’de ücretsiz olarak “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”, “Maşa ile Koca Ayı 4”, “Süper Köpek ve Turbo Kedi”, “Karlar Kralı Norm 2”, “Renkli Balık”, “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” filmleri ile çocuklar beyaz perdenin tadını çıkarttı. CJ ENM Türkiye’nin değerli katkıları ve BG Film, Fikrigün Film, Film Artı, Neher Production ve Siyah Martı Animasyon Stüdyoları’nın desteği ile toplam 5 günde gerçekleşen film gösterimlerine yaklaşık 400 çocuk katıldı.