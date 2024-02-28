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        Bakan Uraloğlu, Sinop çevre yolu güzergahında incelemede bulundu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta çevre yolu güzergahında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:00 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:00
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        Bakan Uraloğlu, Sinop çevre yolu güzergahında incelemede bulundu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta çevre yolu güzergahında incelemede bulundu.

        Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, çevre yolunun yapılacağı Kumkapı mevkisindeki sahayı gezdi.

        İncelemelerin ardından burada gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, AK Parti hükümeti olarak Sinop'ta ulaşım alanında sundukları hizmetlerle birçok işi bitirdiklerini söyledi.

        Geldikleri noktada yeni hedeflerinin Sinop Çevre Yolu Projesi olduğuna işaret eden Uraloğlu, söz konusu projenin iki etaptan oluştuğunu dile getirdi.

        Uraloğlu, projenin birinci etabıyla ilgili herkesin mutabık olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bunu kısa sürede inşallah hayata geçireceğiz. İkinci kesim tabii burası şehrin tarihi ve turistlik dokusunu içeren bir kesim. Biz teknik olarak her türlü çözüyoruz burayı, hiçbir sıkıntı yok. Yani birçok alternatifle çözebiliyoruz burayı. Ama yapacağımız imalat yarın Sinop'ta tartışılsın istemiyoruz. Bugün ne tartışacaksak beraber tartışalım. Biz alternatiflerimizi ortaya koyduk. Şimdi şehrimizin yöneticileri ve halkıyla oturup bir karar vereceğiz. Projemizi netleştirip, yolumuza devam edeceğiz."

        Bakan Uraloğlu, beraberinde Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu ile Sakarya Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

        Uraloğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Vali Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret ederek, kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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