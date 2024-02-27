Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta öğrenci velileri kan bağışında bulundu

        Sinop'ta, öğrenci velileri kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta öğrenci velileri kan bağışında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta, öğrenci velileri kan bağışında bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası çerçevesinde İstiklal İlkokulu'nda kan bağışı standı açıldı.

        Kampanyaya katılan veliler, açılan stantta gelerek burada kan bağışında bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan, burada gazetecilere, “Okulumuzda Kampanya Var’” sloganıyla velilerin kan bağışında bulunmalarına vesile oldukları için memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Kan bağışının önemine dikkati çeken Arslan, "Öğrenciler, ailelerinin kan bağışına destek vermeleri için önayak oldular. Önümüzdeki süreçte bunu geleneksel hale getirme, kalıcı olma arzusundayız. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, okul yöneticileri, öğretmenlere, öğrencilere ve kan bağışında bulunan velilere buradan teşekkür ediyorum." dedi.

        Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner ise kampanya çerçevesinde şu ana kadar 4 okulda stant açtıklarını dile getirdi.

        Kampanyaya katılımının oldukça yoğun olduğunu belirten Coşkuner, "Öğrencilerin, velilerden kan bağışı konusunda ısrarlı olmaları neticesinde güzel bir kampanya oluştu. Öğrencilere, getirdiği her bağışçı için kendilerine bir madalya verdik. Buradan öğrencilerimizi kutluyorum. Yılda en az iki kez bu tür kampanyanın yapılması lazım. Kan bir ihtiyaçtır. Kan üretilen bir madde değildir. Kana ihtiyacı olanlar için kan, dolayısıyla kan bağışçısı lazım. Hastalarımız bunları bekliyor. Kendini iyi hisseden, sağlıklı insanların mutlaka kan bağışı yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Evlendi
        Evlendi
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Bir haftalık kuzular "Pamuk" ve "Ceylan"ı evde anne şefkatiyle büyütüyor
        Bir haftalık kuzular "Pamuk" ve "Ceylan"ı evde anne şefkatiyle büyütüyor
        Sinop'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
        Sinop'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
        Gerze'de kurulacak enerji tarlası çalışmaları devam ediyor
        Gerze'de kurulacak enerji tarlası çalışmaları devam ediyor
        Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Gerze'de vatandaşlar şubat ayında güneşli havayı sahilde değerlendirdi
        Gerze'de vatandaşlar şubat ayında güneşli havayı sahilde değerlendirdi
        Sinop'ta Berat Kandili dolasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu
        Sinop'ta Berat Kandili dolasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu