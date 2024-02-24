Sinop'ta Berat Kandili dolasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu
Sinop'ta, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.
Sinop’ta, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.
Aladdin Camisi’nde düzenlenen programda yatsı namazı sonrası Mevlid-i Şerif okundu.
Duaların edildiği programda Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelince vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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