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        Sinop'ta Berat Kandili dolasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu

        Sinop'ta, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:45 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:45
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        Sinop'ta Berat Kandili dolasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu
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        Sinop’ta, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.

        Aladdin Camisi’nde düzenlenen programda yatsı namazı sonrası Mevlid-i Şerif okundu.

        Duaların edildiği programda Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelince vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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