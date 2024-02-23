Sinop'ta "Liderlik Eğitimi" programı düzenlendi

Eğitime Vali Mustafa Özarslan, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç ile kurum müdürleri ve çalışanları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Kuru, katılımcıların sorularını da yanıtlayarak, slayt eşliğinde sunum yaptı.

Sinop'ta, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından valilik ev sahipliğinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik "Liderlik Eğitimi" programı düzenlendi.

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