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        Boyabat'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:07
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        Boyabat'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi.

        Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, siyasi partilerin ilçe başkanları ile belediye başkan adayları katıldı.

        Yılmaz, seçim öncesi ve gününde siyasi partilerin yetkililerinin nezaket kuralları içinde çalışmalarını sürdüreceklerine inandıklarını belirterek, "Biz de seçim kanunu kapsamında seçimlerin güvenlik ve huzur içinde geçmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz." dedi.

        Toplantı, katılımcıların talep ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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