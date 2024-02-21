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        Sinop'ta TOKİ inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait konut inşaat alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:48 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:59
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        Sinop'ta TOKİ inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait konut inşaat alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Korucuk Mahallesi'ndeki toplu konut inşaatı alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin iş makineleri yardımıyla da müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Alanda kurulu konteynerlerden birinde çıktığı tespit edilen yangında, inşaat malzemeleri ile çalışanlara ait bazı eşyalar zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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