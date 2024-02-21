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        Sinop, TEKNOKENT ile savunma sanayisinde söz sahibi olmak istiyor

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, füzelerin test atışlarının yapıldığı Sinop'un, kurulacak TEKNOKENT ile savunma sanayiinde öncü şehirlerden biri olabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:36
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        Sinop, TEKNOKENT ile savunma sanayisinde söz sahibi olmak istiyor
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        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, füzelerin test atışlarının yapıldığı Sinop'un, kurulacak TEKNOKENT ile savunma sanayiinde öncü şehirlerden biri olabileceğini belirtti.

        Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaretinde, Sinop Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan TEKNOKENT projesini görüştüklerini belirtti.

        Görüşmede TEKNOKENT’in kurulmasına ilişkin Bakan Kacır'dan destek sözü aldıklarını vurgulayan Maviş, Türkiye'nin savunma sanayi atılımında önemli test merkezlerinden birinin de Sinop olduğuna işaret etti.

        Sinop'ta yapılan test atışlarını hatırlatan Maviş, şunları kaydetti:

        "Burada ASELSAN-ROKETSAN işbirliğinde SİPER füzesi, milli uzay programı kapsamında aya gönderilmesi planlanan insansız uzay aracında kullanılacak Sonda roketi ile ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR ve ATMACA füzelerinin testleri yapılmıştır. Bu bağlamda ilimizde kurulacak bir TEKNOKENT'in, savunma sanayi firmalarının da faydalanabileceği bir potansiyeli bulunuyor. TEKNOKENT’in kurulması ile kentimiz savunma sanayimizin öncü şehirlerinden olabilir. Tüm çabamız bunun için."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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