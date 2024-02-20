Gerze'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce zanlının evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 283,14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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