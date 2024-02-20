Gerze'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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