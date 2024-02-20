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        Gerze'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:01
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        Gerze'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce zanlının evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 283,14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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