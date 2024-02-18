Boyabat'ta su kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Recep Karakurt'un kullandığı 57 AAK 120 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi Fadime Karakurt, sağlık ekiplerince 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.