Sinop Valisi Özarslan, Buzluk Yaylası Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesindeki Buzluk Yaylası Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesindeki Buzluk Yaylası Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.
Vali Özarslan, beraberinde Kaymakam Celal Güngör ve Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından park alanında yapılan çalışmalar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam'dan bilgi aldı.
Tabiat Parkı'nda çalışmalar kapsamında kır lokantası, kır kahvesi, manzara seyir noktası, yürüyüş yolu, çocuk oyun parkı, piknik alanı, karavan kamp alanı, çadır kurma alanı ve çevre düzenlenmesinin yapılması planlanıyor.
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