Sinop'ta aranan 12 kişi yakalandı

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 12 yakalanırken, 52 bin makaron, 26,90 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 2 tüfek ve 5 bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde son 10 günde çok sayıda denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

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