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        Sinop'ta aranan 12 kişi yakalandı

        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:00
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        Sinop'ta aranan 12 kişi yakalandı
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        Sinop’ta çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde son 10 günde çok sayıda denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 12 yakalanırken, 52 bin makaron, 26,90 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 2 tüfek ve 5 bıçak ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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