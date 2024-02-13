Sinop'ta öğrencilere kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı

Öğrenciler, daha sonra rehberler eşliğinde kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve birlikte kahvaltı yapan Özarslan, kent hakkında bilgi aktardı.

Valilik tarafından başlatılan proje kapsamında Gerze ilçesinden gelen öğrenciler, Vali Mustafa Özarslan'ı ziyaret etti.

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