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        Sinop'ta öğrencilere kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı

        Sinop'ta, "Sinopumuzu Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:42 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:59
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        Sinop'ta öğrencilere kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı
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        Sinop'ta, "Sinopumuzu Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı.

        Valilik tarafından başlatılan proje kapsamında Gerze ilçesinden gelen öğrenciler, Vali Mustafa Özarslan'ı ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve birlikte kahvaltı yapan Özarslan, kent hakkında bilgi aktardı.

        Öğrenciler, daha sonra rehberler eşliğinde kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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