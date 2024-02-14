Sinop Valisi Özarslan, Durağan ilçesini ziyaret etti

Çalışanlarla sohbet ederek kolaylık dileyen Özarslan, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçede yapımı devam eden konut inşaatları alanında incelemelerde bulunan Özarslan, yetkililerden bilgi aldı.

Öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Özarslan, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Özarslan, ilçedeki temasları kapsamında Durağan 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu ile Şehit Engin Şahin Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti.

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