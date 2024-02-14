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        Sinop'ta bir balıkçının ağına 15 kilogramlık levrek takıldı

        Sinop'ta, denize açılan bir balıkçının ağına 15 kilogramlık levrek takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:27 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:33
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        Sinop'ta bir balıkçının ağına 15 kilogramlık levrek takıldı
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        Sinop'ta, denize açılan bir balıkçının ağına 15 kilogramlık levrek takıldı.

        Kentte küçük teknesiyle kıyı balıkçılığı yapan Ufuk Yılmaz, avcılık yapmak için Ayancık ilçesi Gebelit koyunda denize açıldı.

        Yılmaz, burada denize bıraktığı ağına 15 kilogramlık levrek takıldı.

        Yılmaz, AA muhabirine, uzun yılladır aynı bölgede kıyı balıkçılığı yaptığını söyledi.

        Zaman zaman ağlarına takılan bu büyüklükteki balıkların kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Deniz levreği son zamanlarda iyice azaldı. Nadir olarak ağlarımıza takılıyor. Bu sefer de bize nasip oldu." dedi.

        Yılmaz, levreği kilogramı 800 liradan sattıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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