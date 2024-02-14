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        Gerze'de 1956 yılında yaşanan yangında ölenler anıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde 13 Şubat 1956'da yaşanan ve 21 kişinin öldüğü, çok sayıda ev ve iş yerinin yandığı yangında hayatını kaybedenler anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:19 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:27
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        Gerze'de 1956 yılında yaşanan yangında ölenler anıldı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde 13 Şubat 1956'da yaşanan ve 21 kişinin öldüğü, çok sayıda ev ve iş yerinin yandığı yangında hayatını kaybedenler anıldı.

        Yangında ölenlerin mezarları ziyaret edilerek dua edildi. Ardından Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Yangın faciasında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Arabacı, "İnşallah ülke olarak, Gerze olarak bundan sonra böyle acılar yaşamayız. Bu vahim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. O günü yaşayan ve bugün de bazıları aramızda bulunan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

        Arabacı'nın konuşmasının ardından yangından kurtulanlar, yaşadıklarını anlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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