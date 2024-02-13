Türkeli'de orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi
Sinop'un Türkeli ilçesinde orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi.
Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde, İşletme Şefi Murat Boz tarafından personele yangına ilk müdahale konusunda teorik bilgiler aktarıldı.
Ardından uzman kişilerce yangına müdahale edilen araçların kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.
Eğitimde orman yangınlarına hızlı ve ilk müdahalenin önemi de vurgulandı.
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