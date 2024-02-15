Saraydüzü'nde turizim çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı

Toplantıya, Boztaş'ın yanı sıra Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Durağan Kaymakamı Celal Güngör ve diğer ilgililer katıldı.

Kaymakamlık binasında Kaymakam Davut Boztaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mayıs ayında yapılması planlanan ve Saraydüzü, Durağan ile Boyabat ilçelerini kapsayacak turizm çalıştayı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

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