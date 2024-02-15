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        Saraydüzü'nde turizim çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde turizm çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:51
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        Saraydüzü'nde turizim çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde turizm çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlık binasında Kaymakam Davut Boztaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mayıs ayında yapılması planlanan ve Saraydüzü, Durağan ile Boyabat ilçelerini kapsayacak turizm çalıştayı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

        Toplantıya, Boztaş'ın yanı sıra Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Durağan Kaymakamı Celal Güngör ve diğer ilgililer katıldı.

        Mayıs ayında yapılması planlanan çalıştayla bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

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        Galeri

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