Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de jandarma ve emniyet görevlilerine başarı belgesi verildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde, görevlerinde başarı sağlayan kamu personeline başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de jandarma ve emniyet görevlilerine başarı belgesi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde, görevlerinde başarı sağlayan kamu personeline başarı belgesi verildi.

        Kaymakamlık makamında gerçekleşen törende, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ile bazı personele başarı belgelerini takdim etti.

        Görevlerindeki özverili çalışmalarından dolayı personeli tebrik ederek başarılar dileyen Arabacı, “Emniyet ve jandarma teşkilatlarımız mesai saati gözetmeksizin bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için görevlerinin başındalar. Her iki kurum idarecileri ve çalışanları ilçemizin huzuru ve güvenliği için özverili bir çalışma yürütüyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi

        Benzer Haberler

        Sinop'ta 82 yaşındaki yaşlı kadını dolandıran kişi yakalandı
        Sinop'ta 82 yaşındaki yaşlı kadını dolandıran kişi yakalandı
        Neslinin devamı için suya geri salınan mersin balığı görüntüleriyle farkınd...
        Neslinin devamı için suya geri salınan mersin balığı görüntüleriyle farkınd...
        Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu üniversite öğrencisi evinde b...
        Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu üniversite öğrencisi evinde b...
        Boyabat'ta su kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
        Boyabat'ta su kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
        Sinop Valisi Özarslan, Buzluk Yaylası Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulund...
        Sinop Valisi Özarslan, Buzluk Yaylası Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulund...
        Saraydüzü'nde turizim çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı
        Saraydüzü'nde turizim çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı