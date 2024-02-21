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        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ta iş insanlarıyla bir araya geldi

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesini ziyaret ederek, iş insanlarıyla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:53
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        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ta iş insanlarıyla bir araya geldi
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesini ziyaret ederek, iş insanlarıyla görüştü.

        Vali Özarslan, ilçedeki temasları kapsamında, Kalebağı Mesire Alanı'nda OSB Müteşebbis Heyeti üyeleriyle bir araya gelerek, 2023 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.

        Bu yıl için hedeflenen yatırım programlarının görüşüldüğü toplantıda, firma ve işletmelerin istek, talep ve önerileri de ele alındı.

        Vali Özarslan ve beraberindekiler, toplantının ardından gündüz bakımevi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

        Özarslan, Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda öğrencilerle de bir araya gelerek melodika dağıtımı gerçekleştirdi.

        Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Kartal ve Boyabat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Eravcı'yı ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi alan Özarslan, Boyabat Şehir Stadyumu'ndaki incelemelerinin ardından ziyaretlerini tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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