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        Sinop'ta ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi

        Sinop'ta ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:14
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        Sinop'ta ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi
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        Sinop'ta ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde silah sesi duyulması üzerine, ekiplerce söz konusu bölgede çalışma yapıldı.

        Asayiş Şubesi ekiplerince bir şüpheli yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir tüfek ve tabanca ile 5 mermi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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