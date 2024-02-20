Sinop'ta ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir tüfek ve tabanca ile 5 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde silah sesi duyulması üzerine, ekiplerce söz konusu bölgede çalışma yapıldı.

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