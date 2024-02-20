Sinop'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Meydankapı Mahallesi Okullar Caddesi'nde, A.G.E'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Y'ye (10) çarptı.
Otomobilin altında kalan ve çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan A.Y, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı çocuk buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi.
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