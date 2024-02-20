Sinop'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Otomobilin altında kalan ve çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan A.Y, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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