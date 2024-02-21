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        Sinop'ta "Bağımlı Olma, Özgür Ol" konferansı düzenlendi

        Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından "Bağımlı Olma, Özgür Ol" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:29 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:35
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        Sinop'ta "Bağımlı Olma, Özgür Ol" konferansı düzenlendi
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        Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından "Bağımlı Olma, Özgür Ol" konulu konferans düzenlendi.

        Prof. Dr. Murat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, katıldı.

        Samsun, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara bağımlılık, bağımlılığın yol açtığı hayattan kopma, aklını ve geleceğini kaybetme gibi konularla ilgili bilgiler aktardı.

        Bağımlılığın dünya genelinde artık büyük bir tehlike arz ettiğine dikkati çeken Samsun, bu sorunun çözümü noktasında her kuruma önemli görevler düştüğünü vurguladı.

        Samsun, konunun bu tür konferanslarda ele alınmasının da önemli olduğunu ifade ederek, “Bağımlılıkla mücadelede bütün kurumlarımızla iş birliği ve öğrencilerimizin katkılarıyla başarılı olacağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Hep beraber mücadele edeceğiz ve hep birlikte bu mücadeleyi kazanacağız." dedi.

        Konferansın sonunda Sinop Üniversitesi Genel Sekreteri Şenol Metin, Prof. Dr. Osman Samsun'a verdiği bilgilerden ötürü teşekkür ederek, belge takdim etti.

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