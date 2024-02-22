Gerze'de ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan sürücüye cezai işlem uygulandı

Sinop'un Gerze ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan sürücüye 37 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede denetim yapan trafik ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam eden sürücü E.Ü'nün kullandığı otomobil, kovalamaca sonucu Okullar Caddesi üzerinde durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücü E.Ü’nün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Sürücüye ilgili maddelerden 37 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan sürücünün aracı trafikten men edildi.