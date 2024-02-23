Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetleri tanıtıldı

        Sinop'ta, mübadelenin yıl dönümü dolayısıyla Balkan ve Rumeli lezzetlerinin tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetleri tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta, mübadelenin yıl dönümü dolayısıyla Balkan ve Rumeli lezzetlerinin tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneğince Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, etli yufka, yarım patlıcan, kabak sıyırma gibi Balkan ve Rumeli lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Etkinlikte ayrıca, katılımcılara Rumeli Balkan ve Rumeli yemekleri kitabının tanıtımı da yapılarak, yemekler hakkında bilgi verildi.

        Dernek Başkanı Kenan Aral, burada yaptığı konuşmada, mübadelenin 100'üncü yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ettiklerini söyledi.

        Taze balığıyla ünlü Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetlerinin de tadılmış olmasının kendileri adına memnuniyet verici olduğunu dile getiren Aral, "Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Balkan ve Rumeli lezzetlerimizin de tanıtılması, yeni insanlara tattırılması önemliydi. Bu noktada ayrıca Balkan ve Rumeli lezzetlerimizin tanıtıldığı bir kitap hazırladık. Bu kitabımızla da lezzetlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik sonunda katılımcılara, Balkan ve Rumeli lezzetleri kitabı hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Karadeniz'deki av sezonu süresi iklim değişikliğine bağlı olarak kısalıyor
        Karadeniz'deki av sezonu süresi iklim değişikliğine bağlı olarak kısalıyor
        Sinop'ta vatandaşların kamu kurumlarından memnuniyetleri anketle ölçülüyor
        Sinop'ta vatandaşların kamu kurumlarından memnuniyetleri anketle ölçülüyor
        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
        Gerze'de ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan sürücüye cezai işlem uy...
        Gerze'de ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan sürücüye cezai işlem uy...
        Boyabat'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Boyabat'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Sinop'ta TOKİ inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta TOKİ inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü