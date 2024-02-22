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        Sinop'ta vatandaşların kamu kurumlarından memnuniyetleri anketle ölçülüyor

        Sinop Valiliği tarafından hayata geçirilen uygulamayla, kentte vatandaşların kamu kurumlarından duydukları memnuniyet dereceleri sürekli yapılan anket çalışmasıyla ölçülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:27
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        Sinop'ta vatandaşların kamu kurumlarından memnuniyetleri anketle ölçülüyor
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        Sinop Valiliği tarafından hayata geçirilen uygulamayla, kentte vatandaşların kamu kurumlarından duydukları memnuniyet dereceleri sürekli yapılan anket çalışmasıyla ölçülüyor.

        Vali Mustafa Özarslan, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle, kentte görev yapan kamu kurumlarının yöneticilerine yönelik düzenlenen "Vatandaş Memnuniyet Eğitimi" programında yaptığı konuşmada, kurumların cansız varlıklar olduğunu, onlara çalışanların can verdiğini söyledi.

        Bir kurumun kendi kendine değişim sağlamasının mümkün olmadığını anlatan Özarslan, bu değişimin ancak o kurumlarda çalışan bireylerin toplu şekilde değişime ayak uydurmasıyla yaşanabileceğini dile getirdi.

        Sinop'ta bu değişimi sağlama noktasında vatandaşların kamu kurumlarından duydukları memnuniyetin sürekli ölçülebilmesi için dijital ortamda anket yaptıklarını anlatan Özarslan, her vatandaşın kamu kurumlarının girişlerine konulan panolar yardımıyla bu ankete kolaylıkla katılabildiğini belirtti.

        Vali Özarslan, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de valilik düzeyinde kamu kurumlarından duyulan memnuniyeti ölçer sistemi ilk defa burada kurmuş olduk. Burada kurum müdürlerimiz ve vatandaşlarımız bize büyük destek verdi. Şu anda 30 kurumumuzla ilgili vatandaşlarımızın duydukları memnuniyeti ölçebiliyoruz. Şimdilik 520 vatandaşımız görüşlerini belirtti. Sayı fazla değil, biz daha çok vatandaşımızın kamu kurumlarından aldıkları hizmetleri değerlendirmelerini istiyoruz. Çünkü biz değerlendirmeler sonrası karnemizi önümüze açıyor ve kurum müdürleriyle paylaşıyoruz. Daha iyi bir kamu hizmeti için bu karneler bize büyük bir veri sağlıyor. Memnuniyet olmayan konularda gelişim sağlamak için bize bu veriler gerekiyor."

        Özarslan, kentte yaşayan vatandaşlardan anketlere katılmalarını istedi.

        Daha sonra, kamu kurumu yöneticilerine uzamanlar tarafından "Vatandaş Memnuniyet Eğitimi" verildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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