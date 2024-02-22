Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

        Sinop'ta, işledikleri farklı suçlar nedeniyle aranan 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:26 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’ta, işledikleri farklı suçlar nedeniyle aranan 6 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmada, farklı suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Gerze'de ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan sürücüye cezai işlem uy...
        Gerze'de ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan sürücüye cezai işlem uy...
        Boyabat'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Boyabat'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Sinop'ta TOKİ inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta TOKİ inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta "Bağımlı Olma, Özgür Ol" konferansı düzenlendi
        Sinop'ta "Bağımlı Olma, Özgür Ol" konferansı düzenlendi
        Sinop, TEKNOKENT ile savunma sanayisinde söz sahibi olmak istiyor
        Sinop, TEKNOKENT ile savunma sanayisinde söz sahibi olmak istiyor
        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ta iş insanlarıyla bir araya geldi
        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ta iş insanlarıyla bir araya geldi