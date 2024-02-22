Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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